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Satispay diventerà una banca: lanciate 3 carte prepagate in collaborazione con Mastercard

Economia

La fintech italiana, che conta oggi 6,5 milioni di utenti e 450 mila esercenti convenzionati, ha annunciato il lancio delle carte di debito realizzate in partnership con Mastercard e l'arrivo, dalla prossima settimana, del nuovo servizio che consentirà di acquistare e vendere direttamente dall'app oltre mille tra azioni ed Etf

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Satispay amplia il proprio ecosistema di servizi finanziari e compie quello che definisce un "passo decisivo verso il banking". La fintech italiana, che conta oggi 6,5 milioni di utenti e 450 mila esercenti convenzionati, ha annunciato il lancio delle carte di debito realizzate in partnership con Mastercard e l'arrivo, dalla prossima settimana, del nuovo servizio che consentirà di acquistare e vendere direttamente dall'app oltre mille tra azioni ed Etf. L'iniziativa arriva dopo l'introduzione dell'Iban e segue il recente aumento di capitale, che secondo la società consolida le basi della nuova fase di crescita. "Il nostro viaggio è iniziato con una promessa: liberare i pagamenti da ogni complessità - spiega il ceo e co-founder Alberto Dalmasso -. Il circuito di pagamento proprietario era ed è il cuore di una visione più grande: migliorare la vita delle persone rendendo tutti i servizi finanziari semplici e accessibili". Per Dalmasso, i "6,5 milioni di utenti, le 450 mila attività convenzionate e la fiducia rinnovata dei nostri investitori confermano la validità del progetto". La società sta integrando nell'app "tutte le funzionalità di un conto: dall'Iban, già attivato a inizio anno, fino alle carte di debito". Grazie all'accordo con Mastercard, "gli utenti potranno accreditare lo stipendio, far crescere i risparmi e spendere ovunque nel mondo all'interno di un unico ecosistema digitale". Le nuove carte, con tre differenti livelli di servizi e vantaggi, consentono pagamenti ovunque sul circuito Mastercard, zero commissioni di cambio sui pagamenti in valuta extra-euro e prelievi gratuiti entro i massimali previsti dai rispettivi piani. Ogni carta sarà disponibile anche in formato digitale per l'utilizzo tramite wallet. L'altra novità riguarda il rafforzamento della sezione Investimenti, che conta già circa 500 mila utenti. Dalla prossima settimana sarà possibile acquistare e vendere oltre mille tra azioni ed Etf, anche in quote frazionate, con un investimento minimo di un euro. La commissione sarà fissa, pari a 89 centesimi per operazione, mentre i piani di acquisto ricorrenti saranno gratuiti sugli Etf Vanguard selezionati. "Il nostro obiettivo è aiutare gli italiani a passare da semplici risparmiatori a veri investitori", sottolinea Dalmasso. "Con questo nuovo lancio e con la collaborazione di Vanguard rendiamo questo percorso ancora più completo, continuando ad abbattere le barriere economiche e operative che per troppo tempo hanno tenuto moltissime persone lontane dai mercati". Per Mastercard la collaborazione rappresenta l'incontro tra innovazione fintech ed esperienza internazionale nei pagamenti. "Portiamo la nostra competenza globale al servizio di consumatori e imprese, permettendo agli utenti di beneficiare di un'accettazione capillare e delle tecnologie di sicurezza più avanzate", sostiene il country manager Italia, Luca Corti. Partner dell'iniziativa sugli Etf è invece Vanguard. "Gli Etf offrono un modo semplice, diversificato e a basso costo per investire - osserva il responsabile Italia e Sud Europa, Simone Rosti - La proposta di Satispay si allinea perfettamente con la nostra mission: aiutare sempre più persone a muovere i primi passi verso investimenti consapevoli ed efficienti".

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