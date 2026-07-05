Carburanti, stop taglio accise: risalgono prezzi di benzina e gasolio

L’esecutivo aveva detto da tempo che non sarebbe arrivata una proroga dello sconto ma ha precisato che si seguirà l’evoluzione degli eventi geopolitici per valutare. "Abbiamo deciso di non prorogare il taglio delle accise, visto che da ormai oltre 20 giorni cala il costo dei carburanti”, ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, “Siamo sempre pronti a realizzare ulteriori misure ove il negoziato in corso non dovesse avere conseguenze positive anche per quanto riguarda la navigazione nello stretto di Hormuz, e quindi di conseguenza il rifornimento di carburanti con il calo delle prezzo nei mercati internazionali”.

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