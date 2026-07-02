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IA, Ft: "OpenAi valuta di cedere 5% al governo Usa per avere sostegno"

Economia
©Getty

In un'esclusiva il Financial Times spiega che l'ad Altman ed altri dirigenti dell'azienda hanno suggerito che anche le altre società leader del settore facciano lo stesso

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"OpenAI ha discusso la possibilità di cedere una quota del 5% al governo degli Stati Uniti, nell'ambito della strategia della startup di intelligenza artificiale da 852 miliardi di dollari per superare gli ostacoli politici e ottenere il sostegno finanziario dell'amministrazione Trump". Lo riporta in un'esclusiva il Financial Times, spiegando che l'ad Altman e altri dirigenti dell'azienda hanno suggerito che anche le altre società leader del settore facciano lo stesso.

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Ansa/Ipa

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