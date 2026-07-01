Introduzione

Chi riceve una multa oggi n on trova più necessariamente il verbale sul parabrezza della propria auto. Sempre più controlli vengono infatti effettuati attraverso autovelox, tutor, telecamere e altri sistemi automatici, e questo permette di far arrivare le notifiche successivamente tramite i canali previsti dalla pubblica amministrazione. Per rendere più semplice la gestione delle pratiche, la polizia stradale ha attivato un portale dedicato alle sanzioni amministrative: una piattaforma che consente ai cittadini di consultare i verbali notificati in formato digitale e di svolgere alcune operazioni senza rivolgersi agli uffici competenti.