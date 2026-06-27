Una parte della difficoltà a intervenire nasce dalla struttura interna del gruppo. La Bassa Sassonia, regione dove ha sede Volkswagen e dove operano cinque dei sei stabilimenti di assemblaggio della Germania occidentale, detiene una quota di voto del 20% ed è il secondo azionista del costruttore. A questo si somma il forte peso dei rappresentanti dei lavoratori. Già venerdì il consiglio di fabbrica e il potente sindacato IG Metall hanno promesso di opporsi a ogni misura, dichiarando in una nota congiunta: "Se tali piani andassero avanti, faremmo tutto ciò che è in nostro potere per impedirli". Anche il premier della Bassa Sassonia ha annunciato che lo Stato non darà il via libera.