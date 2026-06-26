Volkswagen, media: verso il taglio di 100mila posti

Il gruppo Volkswagen starebbe valutando una nuova stretta sulla propria politica di risparmio. A livello mondiale potrebbero essere eliminati fino a 100mila posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora. A riferirlo è la rivista “Manager Magazin”, che cita fonti interne. Nel piano rientrerebbe anche la possibile chiusura di quattro stabilimenti in Germania. Le misure farebbero parte del nuovo obiettivo 2030, discusso mercoledì dal Consiglio di amministrazione. L’ultima parola spetterebbe ora al Consiglio di sorveglianza, chiamato a deliberare il 9 luglio.

Gli stabilimenti a rischio

I quattro stabilimenti che potrebbero chiudere sono quelli Volkswagen di Hannover, Zwickau ed Emden, oltre allo stabilimento Audi di Neckarsulm. Non viene indicata una data precisa per l’attuazione delle misure: la chiusura potrebbe avvenire “a medio termine”. Fino almeno al 2030, nelle sedi tedesche del gruppo è in vigore un accordo di salvaguardia dell’occupazione concordato con il sindacato IG Metall. Entro il 2030, Volkswagen ha già annunciato la soppressione di 50mila posti di lavoro a livello di gruppo, di cui 35mila nel marchio principale Vw.