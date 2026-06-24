L'aula del Senato ha approvato il decreto legge con 79 voti favorevoli e 51 contrari, questi ultimi in gran parte arrivati dalle opposizioni. Il provvedimento introduce, tra le altre norme, un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate ai carburanti
E' arrivato il via libera definitivo, in terza lettura, alla conversione in legge del decreto accise. L'aula del Senato, infatti, l'ha approvato con 79 voti favorevoli e 51 contrari, questi ultimi in gran parte arrivati dalle opposizioni. Il provvedimento introduce, di fatto, un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate ai carburanti e prevista dal 19 marzo. Il decreto, in scadenza il 29 giugno, è tornato all'esame al Senato dal momento che alla Camera erano state stralciate alcune norme, in un primo momento approvate e poi riviste.
Partite Iva e pagamenti via app
Tra le altre norme rientrano anche le regole legate al versamento di imposte e contributi per 4,5 milioni di partite Iva soggette a pagelle fiscali, le quali potranno andare alla cassa fino al 20 luglio e non più al 30 giugno. E anche dal 21 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,80%. E' stato poi normato l’obbligo di accettare pagamenti digitali anche via app e wallet oltre che permesso più tempo ai Comuni e agli enti locali per le domande da parte dei contribuenti per la rottamazione quinquies.
La rottamazione quinquies di multe e tributi locali
Proprio in riferimento alla rottamazione quinquies per multe, Imu e Tari o ancora entrate patrimoniali di Comuni e altri enti locali, sono stati modificati i paletti temporali. Il termine per le adesioni degli enti slitta così dal 30 giugno al 31 luglio mentre per la revisione del calendario per la dichiarazione dei contribuenti interessati si passa dal 16 ottobre al 15 dicembre. Infine il termine per la prima rata o per quella unica slitta al 31 marzo 2027 rispetto al 31 gennaio prima previsto.
I pagamenti digitali
Nel dl accise trova spazio, come accennato, una precisazione rispetto all’obbligo di accettare i pagamenti con strumenti digitali come le app e i wallet per chi vende beni o servizi e da parte dalle attività professionali. Viene confermata una sanzione per chi non accetta i pagamenti in queste modalità che già da tempo è stata fissata in un importo base di 30 euro e di una quota del 4% sul valore della transazione negata.
Il focus sul carburante
Dal Senato è arrivato anche l'ok legato al credito d’imposta contro il caro carburante per l’autotrasporto che riguarderà pure gli autobus per il trasporto di passeggeri. Un allargamento che però, segnala "Il Sole 24 Ore", avviene a risorse invariate, con il rischio concreto di abbassare l’importo del beneficio a chi ne farà richiesta quando saranno effettive le procedure operative.
L’ex Ilva
Nel dl è rientrata, infine, la norma legata allo scudo erariale per i commissari straordinari dell'ex Ilva, rispetto ad un nuovo prestito statale pari a 100 milioni promosso per garantire la continuità aziendale in attesa della cessione. La norma, in sostanza, esclude per i commissari, limitatamente all’uso del prestito, la colpa grave, normando solamente le omissioni con dolo.
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Il governo è sceso in campo per smentire le voci circa un aumento delle accise sui carburanti. Sarebbe invece allo studio un intervento di rimodulazione, peraltro già previsto dalla delega fiscale come ha dichiarato il sottosegretario Freni. Il diesel italiano è oggi il più tassato d’Europa e costerebbe 215 euro in più all'anno, a consumo invariato, se lo Stato decidesse di eliminare i sussidi presenti. Di questo si è parlato a “Numeri”, il programma di Sky TG24 andato in onda il 3 ottobre 2024