L'aula del Senato ha approvato il decreto legge con 79 voti favorevoli e 51 contrari, questi ultimi in gran parte arrivati dalle opposizioni. Il provvedimento introduce, tra le altre norme, un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate ai carburanti

E' arrivato il via libera definitivo, in terza lettura, alla conversione in legge del decreto accise. L'aula del Senato, infatti, l'ha approvato con 79 voti favorevoli e 51 contrari, questi ultimi in gran parte arrivati dalle opposizioni. Il provvedimento introduce, di fatto, un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate ai carburanti e prevista dal 19 marzo. Il decreto, in scadenza il 29 giugno, è tornato all'esame al Senato dal momento che alla Camera erano state stralciate alcune norme, in un primo momento approvate e poi riviste.

Partite Iva e pagamenti via app

Tra le altre norme rientrano anche le regole legate al versamento di imposte e contributi per 4,5 milioni di partite Iva soggette a pagelle fiscali, le quali potranno andare alla cassa fino al 20 luglio e non più al 30 giugno. E anche dal 21 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,80%. E' stato poi normato l’obbligo di accettare pagamenti digitali anche via app e wallet oltre che permesso più tempo ai Comuni e agli enti locali per le domande da parte dei contribuenti per la rottamazione quinquies.