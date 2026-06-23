Lappuntamento di riferimento per il mercato del licensing e i professionisti del settore si prepara a festeggiare il suo anniversario presso il Nhow Milano. Nel 2025, il mercato globale delle licenze è cresciuto del 5% e l'espansione si riflette anche in Italia, dove i contratti medi annui si sono quadruplicati e le aziende licenziatarie sono in crescita del 150% ascolta articolo

Milano Licensing Day, l’appuntamento di riferimento per il mercato del licensing e i professionisti del settore, si prepara a festeggiare il suo 20esimo anniversario. L'evento, in programma giovedì 17 settembre presso il Nhow Milano, presenta incontri, panel tematici e talk per uno sguardo sui nuovi trend. Espandendosi anche alla penisola iberica con il primo Licensing Day España, a conferma dell’ambizione di creare un ecosistema europeo che potenzi le varie iniziative.

Il numero dei contratti medi annui per azienda si è quadruplicato L’Osservatorio Licensing di MLD Entertainment ha tracciato l’evoluzione del mercato italiano negli ultimi decenni, registrando una crescita impressionate delle aziende licenziatarie, che sono passate dalle 780 unità del 2007 alle 1.950 stimate per il 2025. L’aumento ha interessato anche il numero dei contratti medi annui per azienda che si è difatti quadruplicato, passando da 1,2 a 4,8. Un’accelerazione guidata dall’esplosione delle limited edition e delle capsule collection in licenza, molto utilizzate dai brand per sfruttare la diffusione del collezionismo e mantenere alta la propria rilevanza sul mercato. Tra le properties che hanno beneficiato maggiormente di questo incremento spiccano i settori Arte e Design con un eccezionale +175%, seguiti dalla Musica e dalle Celebrities con un +134,1%, e dal Fashion, che registra un solido +115,1%.

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Il format arriva nella penisola iberica con il Licensing Day España In occasione del suo ventesimo compleanno, la manifestazione lancia un nuovo sito web e una campagna che mira a posizionarsi incisivamente anche a livello internazionale per far fronte alle numerose aziende estere in cerca di un canale diretto con buyer e licenziatari locali. La piattaforma digitale di Business Matching è stata semplificata per pianificare l’agenda degli incontri, con il supporto di nuovi QR code integrati nei badge per lo scambio di dati istantaneo e paperless. Il format “plug and play” garantisce una grande efficienza logistica insieme a un ricco palinsesto di contenuti tra pitch, eventi speciali e talk. Dopo una tappa a Parigi presso il France Licensing day, il format arriva anche nella penisola iberica. MLD ha infatti unito le forze con AEFJ, l'Associazione spagnola dell'industria del giocattolo, per produrre il primo Licensing Day España durante la Feria Juguetes di Madrid. L'evento conferma l’ambizione di creare un ecosistema quanto più europeo in modo da instaurare grandi sinergie e potenziare la risonanza di ogni appuntamento. Leggi anche Carburante, parcheggi, manutenzione: quanto costa andare al lavoro?