Borse, i titoli tech affossano l'Asia. In rosso le piazze europee

I mercati azionari del Vecchio Continente soffrono le fortissime vendite sui listini asiatici nel settore hi tech, dei chip e dell'Intelligenza artificiale. Piazza Affari e la Borsa di Amsterdam guidano i ribassi con un calo dell'1,3%. Stm perde il 7%
Giornata difficile per le Borse europee. I mercati azionari del Vecchio continente soffrono le fortissime vendite sui listini asiatici nel settore hi tech, dei chip e dell'Intelligenza artificiale. Piazza Affari (indice Ftse Mib -1,3%) resta insieme ad Amsterdam di qualche frazione la Borsa più pesante in Europa. Stm resta in scivolata del 7%. Si confermano in ampio calo anche Prysmian (-4,5%) e Stellantis (-3,5%).
Spread Btp Bund sui 71 punti base, con l'euro in calo dello 0,3% a quota 1,138 contro il dollaro.
Cosa è successo alle Borse asiatiche
Come detto, sono i mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico quelli che hanno registrato un forte calo per il crollo dei colossi dei chip dopo le pesanti perdite registrate dal settore tecnologico a Wall Street (SpaceX di Elon Musk ha perso oltre il 16% e Amazon è crollata di quasi il 5%). La Borsa di Seul ha chiuso in ribasso del 10%, mentre quella di Tokyo ha perso il 3,6%, appesantita proprio dai titoli tecnologici. Nel dettaglio, a Seul l'indice di riferimento Kospi ha chiuso con un calo del 9,99% a 8.203 punti. A Tokyo, invece, l'indice di riferimento Nikkei ha perso il 3,54%, attestandosi a 69.388 punti. I titoli dei colossi dei semiconduttori hanno subito un crollo in entrambe le Borse.
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Con il crollo di Wall Street, anche le fortune dei miliardari più ricchi del mondo hanno subito colpi durissimi. Tra i più colpiti ci sono il patron di Tesla, Elon Musk, e il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, mentre il numero uno di Meta, Mark Zuckerberg, ha subito perdite più moderate. L'oracolo di Omaha, Warren Buffett, ha invece scalato la classifica durante il lunedì nero sui mercati, grazie a un guadagno di 607 milioni di dollari A cura di Aleksandra Georgieva