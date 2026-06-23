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Borse, i titoli tech affossano l'Asia. In rosso le piazze europee

Economia
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I mercati azionari del Vecchio Continente soffrono le fortissime vendite sui listini asiatici nel settore hi tech, dei chip e dell'Intelligenza artificiale. Piazza Affari e la Borsa di Amsterdam guidano i ribassi con un calo dell'1,3%. Stm perde il 7% 

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Giornata difficile per le Borse europee. I mercati azionari del Vecchio continente soffrono le fortissime vendite sui listini asiatici nel settore hi tech, dei chip e dell'Intelligenza artificiale. Piazza Affari (indice Ftse Mib -1,3%) resta insieme ad Amsterdam di qualche frazione la Borsa più pesante in Europa. Stm resta in scivolata del 7%. Si confermano in ampio calo anche Prysmian (-4,5%) e Stellantis (-3,5%).
Spread Btp Bund sui 71 punti base, con l'euro in calo dello 0,3% a quota 1,138 contro il dollaro.

Cosa è successo alle Borse asiatiche

Come detto, sono i mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico quelli che hanno registrato un forte calo per il crollo dei colossi dei chip dopo le pesanti perdite registrate dal settore tecnologico a Wall Street (SpaceX di Elon Musk ha perso oltre il 16% e Amazon è crollata di quasi il 5%). La Borsa di Seul ha chiuso in ribasso del 10%, mentre quella di Tokyo ha perso il 3,6%, appesantita proprio dai titoli tecnologici. Nel dettaglio, a Seul l'indice di riferimento Kospi ha chiuso con un calo del 9,99% a 8.203 punti. A Tokyo, invece, l'indice di riferimento Nikkei ha perso il 3,54%, attestandosi a 69.388 punti. I titoli dei colossi dei semiconduttori hanno subito un crollo in entrambe le Borse.

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(220119) -- NEW YORK, Jan. 19, 2022 (Xinhua) -- A Wall Street sign is seen in front of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York, the United States, on Jan. 18, 2022. U.S. stocks plunged on Tuesday amid heavy selling in the tech and financial sectors. The Dow Jones Industrial Average dropped 543.34 points, or 1.51 percent, to 35,368.47. The S&P 500 fell 85.74 points, or 1.84 percent, to 4,577.11. The Nasdaq Composite Index decreased 386.86 points, or 2.60 percent, to 14,506.90. (Xinhua/Michael Nagle) - Wang Ying -//CHINENOUVELLE_0920036/2201191129/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2201191135
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