Borse, i titoli tech affossano l'Asia. In rosso le piazze europee

Cosa è successo alle Borse asiatiche

Come detto, sono i mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico quelli che hanno registrato un forte calo per il crollo dei colossi dei chip dopo le pesanti perdite registrate dal settore tecnologico a Wall Street (SpaceX di Elon Musk ha perso oltre il 16% e Amazon è crollata di quasi il 5%). La Borsa di Seul ha chiuso in ribasso del 10%, mentre quella di Tokyo ha perso il 3,6%, appesantita proprio dai titoli tecnologici. Nel dettaglio, a Seul l'indice di riferimento Kospi ha chiuso con un calo del 9,99% a 8.203 punti. A Tokyo, invece, l'indice di riferimento Nikkei ha perso il 3,54%, attestandosi a 69.388 punti. I titoli dei colossi dei semiconduttori hanno subito un crollo in entrambe le Borse.