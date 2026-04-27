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Corte dei Conti ricorre alla Corte Costituzionale sulla riforma del danno erariale

Economia

Sollevata la questione di incostituzionalità per i limiti alle sanzioni sui funzionari infedeli. Il rinvio alla Consulta parte da una vicenda di mala sanità, relativa a un paziente ridotto alla paralisi per un intervento neurologico sbagliato effettuato a Sestri Ponente

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La seconda sezione di appello della Corte dei Conti ha fatto ricorso contro la legge approvata a gennaio, che ne ha riformato la funzionalità, sollevando profili di incostituzionalità sulla norma che riduce al 30% l'addebito dei danni nei confronti di funzionari incaricati di gestire soldi pubblici. L'ordinanza, 80 pagine ricche di analisi giuridiche, ritiene 'rilevante e non manifestamente infondata l'incostituzionalità della norma in relazione a ben 11 articoli della nostra Costituzione. Il rinvio alla Consulta parte da una vicenda di mala sanità, relativa a un paziente ridotto alla paralisi per un intervento neurologico sbagliato effettuato a Sestri Ponente. 

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