Influencer, in Italia sono 40mila: fatturato medio di 24mila euro

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Influencer, in Italia sono 40mila e il fatturato medio è di 24mila euro: i dati

Economia

Solo il 2,5% ha effettuato il passaggio al nuovo codice Ateco introdotto un anno fa. Resta ampio il divario di genere: gli uomini guadagnano mediamente circa 4mila euro in più delle colleghe

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A un anno dal debutto del codice Ateco specifico, il panorama dell’influencer marketing in Italia mostra segnali di consolidamento, seppur con un'adozione ancora lenta delle nuove norme: solo il 2,5% dei circa 40mila professionisti ha già aggiornato la propria posizione fiscale. Secondo l'indagine di Fiscozen e Kolsquare, il settore è dominato per il 66% da uomini, con un'età media di 32 anni e una forte prevalenza di "micro" e "nano" influencer (sotto i 100mila follower). I settori in cui si concentra questa professione sono le relazioni personali, la moda e il beauty, il fitness e il food.

Punte di fatturato oltre i 34mila euro

Nonostante le collaborazioni pagate rappresentino solo il 3,1% dei contenuti totali - privilegiando la costruzione di fiducia con la community - i ricavi sono in ascesa. Nel 2025 il fatturato medio ha raggiunto i 24.038 euro (+11,8% rispetto al 2024), con punte di 34.500 euro per chi ha già adottato il nuovo codice Ateco. Resta marcato il divario di genere: gli uomini guadagnano mediamente circa 4mila euro in più delle colleghe. A livello normativo, l’introduzione delle linee guida Agcom e dell’Albo dedicato segna il definitivo passaggio della categoria da "creatore di contenuti" a figura professionale riconosciuta e regolamentata.

 

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