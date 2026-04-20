Il valore delle azioni è aumentato di oltre il 550%

La notizia è circolata molto ed è stata commentata con curiosità e interesse, per il successo quantomeno iniziale dell’operazione. In poche ore infatti il valore delle azioni della società è aumentato di oltre il 550%. Che il contrasto tra le due attività sia stridente è chiaro anche al gruppo stesso, che nell’annuncio ha spiegato che per concludere l’operazione servirà un’approvazione degli azionisti per una modifica sostanziale dello statuto aziendale. È necessario "rimuovere i riferimenti al fatto che la società sia gestita a beneficio pubblico della tutela ambientale", dato che "la prevista attività nel settore delle infrastrutture elettroniche sarebbe meno focalizzata sul beneficio pubblico della tutela ambientale".