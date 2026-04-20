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Allbirds, azienda americana vola in Borsa dopo aver deciso di passare dalle scarpe all'IA

Economia
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In poche ore il valore delle azioni della società in Borsa è aumentato di oltre il 550%. La notizia è stata anche descritta come un esempio di capitalizzazione sfrenata della crescente domanda di risorse informatiche e strumenti di AI

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Dalle scarpe all’intelligenza artificiale. Allbirds, una società californiana famosa per le sneaker fatte di lana, valutata oltre 4 miliardi di dollari, dopo una grave crisi il 30 marzo è stata acquistata dal gruppo American Exchange Group, per 39 milioni di dollari, meno dell’1% del suo valore nel 2021. Il 15 aprile il gruppo ha annunciato la decisione di convertire Allbirds in una società di servizi di intelligenza artificiale chiamata NewBird AI, attraverso un piano di investimenti da 50 milioni di dollari.

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Il valore delle azioni è aumentato di oltre il 550%

La notizia è circolata molto ed è stata commentata con curiosità e interesse, per il successo quantomeno iniziale dell’operazione. In poche ore infatti il valore delle azioni della società è aumentato di oltre il 550%. Che il contrasto tra le due attività sia stridente è chiaro anche al gruppo stesso, che nell’annuncio ha spiegato che per concludere l’operazione servirà un’approvazione degli azionisti per una modifica sostanziale dello statuto aziendale. È necessario "rimuovere i riferimenti al fatto che la società sia gestita a beneficio pubblico della tutela ambientale", dato che "la prevista attività nel settore delle infrastrutture elettroniche sarebbe meno focalizzata sul beneficio pubblico della tutela ambientale".

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