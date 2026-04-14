Magnaghi Aerospace (MaGroup) più forte con 157 milioni di JP Morgan

L'operazione, articolata su più linee di credito, è finalizzata a sostenere il piano di crescita del Gruppo, che punta a raddoppiare fatturato e forza lavoro nei prossimi cinque anni. Il nucleo dell'operazione risiede nella volontà di MaGroup di rafforzare la propria struttura finanziaria e operativa mantenendo salda la propria identità di azienda italiana imprenditoriale

Magnaghi Aerospace (MaGroup), eccellenza dell'industria aeronautica italiana, ha chiuso un finanziamento da 157 milioni di euro con JP Morgan. L'operazione, articolata su più linee di credito, è finalizzata a sostenere il piano di crescita del Gruppo, che punta a raddoppiare fatturato e forza lavoro nei prossimi cinque anni. Il nucleo dell'operazione risiede nella volontà di MaGroup di rafforzare la propria struttura finanziaria e operativa mantenendo salda la propria identità di azienda italiana imprenditoriale.

Dopo aver ricevuto molte manifestazioni di interesse e selezionato nella fase finale due offerte vincolanti, ambedue molto importanti dal punto di vista valutativo, il gruppo ha optato per il finanziamento di Jp Morgan. "Nonostante il forte interesse manifestato da vari fondi di investimento, di cui abbiamo apprezzato la professionalità — ha spiegato Paolo Graziano, CEO e fondatore di MaGroup — la scelta di un finanziamento bancario è stata dettata dalla volontà di mantenere la piena indipendenza nella prossima fase di sviluppo del Gruppo. È una scommessa su noi stessi”.

Sulla natura specifica dell'attività e sul ruolo del Gruppo nella catena di fornitura, Graziano ha aggiunto: "Non siamo un produttore di massa, siamo più simili a un sarto, che realizza un prodotto su misura per ogni cliente. Chi entra nella supply chain di un programma difficilmente ne esce, dal momento che sostituire un fornitore a ciclo già avviato può avere costi proibitivi. Questo dato strutturale spiega perché rappresentiamo una realtà solida ed importante".

Fondata nel 1936, Magnaghi Aerospace è oggi un leader globale nella progettazione e produzione di sistemi di atterraggio, aerostrutture e componenti idraulici. Con un'esperienza consolidata su oltre 20.000 carrelli prodotti per i principali programmi aeronautici mondiali, il Gruppo opera attraverso 13 stabilimenti distribuiti tra Italia, Stati Uniti, Brasile, Regno Unito e Canada. Grazie a un portafoglio ordini che copre i prossimi dieci anni, MaGroup si conferma un partner strategico di riferimento nel settore dell'Aerospazio e della Difesa, unendo innovazione tecnologica e una forte presenza internazionale.