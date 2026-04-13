L'acquisizione è stata completata con un'operazione da 500 milioni di euro. La compagnia riceve un bagaglio di 1,2 milioni di clienti. Ecco cosa succederà ora ascolta articolo

Plenitude ha perfezionato l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Acea Energia e del 50% del capitale sociale di Umbria Energy. La notizia, diffusa con una nota nella quale si ricorda che l’operazione è stata approvata dalle autorità competenti, porta a Plenitude un bagaglio di 1,2 milioni di clienti.

Il costo dell'operazione Per concludere l’operazione, Plenitude ha versato circa 500 milioni di euro, frutto della somma di un Enterprise Value di 448 milioni di euro (aggiornato per il nuovo perimetro della transazione), della cassa netta normalizzata al 31 dicembre 2024 ("locked box date") e degli altri aggiustamenti per ticking fee e leakage intervenuti, tra cui il dividendo distribuito in favore di Acea per circa 82 milioni di euro. Una potenziale componente di prezzo aggiuntiva, fino a 100 milioni di euro, sarà riconosciuta ad Acea sulla base delle performance operative da rilevare al 30 giugno 2027.

Cosa cambia per i clienti Restano esclusi dal perimetro della transazione i clienti elettrici vulnerabili, una categoria che comprende anziani, disabili e persone in condizioni economiche svantaggiate, la cui gestione resta nell'ambito del Gruppo Acea. Tutti gli altri utenti ex Acea inizieranno col tempo a ricevere le bollette di Plenitude e i canali di assistenza e gestione clienti saranno integrati progressivamente nella piattaforma Plenitude. Nel breve periodo, in ogni caso, non cambierà nulla, non ci saranno interruzioni nel servizio, nessun nuovo contratto da firmare o richiesta da fare e nessuna variazione delle condizioni economiche già sottoscritte fino alla scadenza dell’attuale offerta. Nessuna variazione nemmeno nei servizi che riguardano la distribuzione, dai contatori agli allacci, separati rispetto a quelli offerti dal fornitore. Col tempo potrebbero arrivare nuove proposte commerciali.

Gli obiettivi di Plenitude Plenitude è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da 5,8 gigawatt di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche in Europa, con oltre 11 milioni di clienti, e una rete di 23.000 punti di ricarica pubblici per veicoli elettrici. La società ha l'obiettivo di raggiungere entro il 2030 15 gigawatt di capacità rinnovabile a livello globale e 15 milioni di clienti e 30.000 punti di ricarica pubblici per veicoli elettrici.