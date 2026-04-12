"Penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà il primo gennaio 2027 sui 20 miliardi di Gnl (gas naturale liquefatto, ndr) che vengono dalla Russia. E suggerirei anche, come sta dicendo il governo italiano, di rivedere anche l'Ets, la tassa su tutta l'industria pesante". Lo ha detto l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, a margine della Scuola di formazione della Lega a Roma. "Non dico che deve essere cancellata", ha aggiunto, "ma deve essere sospesa oppure redistribuita, per non penalizzare ulteriormente un settore industriale che già deve pagare molto l'energia".

"Blocco di Hormuz più importante degli ultimi 40 anni"

"La tregua sappiamo che non è mai esistita", ha poi proseguito Descalzi. "Dobbiamo mettere le cose in prospettiva. Quanto accade nel Golfo di Hormuz è probabilmente l'evento più importante negli ultimi 40 anni. Prima c'erano stati la Guerra del Golfo, la crisi finanziaria del 2008, la pandemia di Covid, la guerra in Ucraina, tutti eventi che avevano fatto cadere la domanda". Interpellato sulla crisi in corso con il blocco dello stretto di Hormuz, Descalzi ha spiegato: "Il mercato fisico del petrolio in Asia è a 150 dollari al barile, quello cartaceo atlantico è a 110. E quindi se c'è un cargo che parte dall'Africa o da qualsiasi altra parte dove va? La questione in questo momento non sono i prezzi, sono i volumi che servono. L'Europa consuma circa 60 milioni di tonnellate di jet fuel, ne importa il 35%, perché negli ultimi 18 anni sono state chiuse 36 raffinerie perché si è detto che il petrolio e il gas non servono. Tutto quello che sta accadendo ci porta a dire che non c'è più capacità di raffinazione in Europa. O hai la capacità di produrre quel che ti serve o altrimenti rischi: sul jet fuel come sul gasolio".