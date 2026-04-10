Cambio al vertice di Leonardo, chi è il nuovo Ceo Lorenzo Mariani

Svolta ai vertici di Leonardo. Nella lista stilata dal Tesoro con i nomi del nuovo Consiglio di amministrazione svetta quello di Lorenzo Mariani, indicato come prossimo amministratore delegato dopo l’uscita di Roberto Cingolani. Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha di fatto confermato le voci dei giorni scorsi che vedono Cingolani fuori dal vertice della società dell'aerospazio, difesa e sicurezza. Indicato invece Francesco Macrì come nuovo presidente al posto dell’uscente Stefano Pontecorvo. Il Tesoro ha poi confermato per il quinto mandato Claudio Descalzi come capo azienda all'Eni e per il secondo mandato Flavio Cattaneo alla guida dell'Enel. Cambi ai vertici anche di Terna: l’attuale presidente Igor de Biasio è stato indicato come Ad di Enav mentre Giuseppina di Foggia, amministratore delegato di Terna, è stata indicata alla presidenza dell'Eni.

Chi è Mariani

Il manager Lorenzo Mariani da tre anni è visto come il naturale candidato alla guida di Leonardo. Anche il ministro della Difesa Crosetto, interpellato sul tema, ha ricordato di aver sempre proposto Mariani per la posizione. Poi la scelta era ricaduta su Roberto Cingolani e Mariani gli era stato affiancato come condirettore generale. Il manager conosce molto bene il gruppo e ha grande esperienza nel settore. Classe 1964, laureato in Ingegneria Elettronica con lode nel 1990 e con un passato da ufficiale nella Marina Militare, Mariani è molto stimato nell’industria della Difesa. Da aprile 2025 è executive group director sales & business development e membro dell'executive committee di Mbda e managing director di Mbda Italia. Mbda è un consorzio missilistico europeo di cui Leonardo detiene il 25%: qui Mariani ha dimostrato le sue capacità anche per quanto riguarda la gestione di commesse multimiliardarie in un periodo caratterizzato dalla corsa al riarmo.