Gli azionisti di riferimento di Star7, Dante Srl e Star Ag, hanno annunciato la sottoscrizione di un accordo per la cessione del controllo ad Argos Fund. Per guidare la nuova fase di crescita, che vedrà investimenti nell’innovazione tecnologica e nell’integrazione dell’Intelligenza Artificiale, è stato confermato Lorenzo Mondo in qualità di Ceo. A valle del closing dell’operazione, sarà promossa un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria finalizzata al delisting di Star7 da Euronext Growth Milan

Dante Srl e Star Ag, azionisti di riferimento di Star7, cederanno le proprie partecipazioni a un veicolo societario facente capo ad Argos Fund. A rendere noto l’accordo è stato un comunicato diffuso dal Consiglio di Amministrazione della stessa Star7, società che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all’informazione di prodotto, dal supporto all’ingegneria di prodotto e di processo, alla creazione e gestione di contenuti tecnici e di marketing, alla traduzione, alla stampa fino all’esperienza virtuale. Dante Srl e Star Ag reinvestiranno parte dei proventi derivanti dall’operazione nella nuova iniziativa, confermando il proprio impegno nel progetto industriale di lungo termine di Star7.

Lorenzo Mondo confermato Ceo

Lorenzo Mondo è stato confermato nel ruolo di Chief Executive Officer. Il fondatore dell’azienda continuerà quindi a guidare la nuova fase di crescita di Star7, che vedrà investimenti nel campo dell’innovazione tecnologica e nell’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei servizi e nei processi del Gruppo. "L'accordo con Argos segna l'inizio di un nuovo, ambizioso capitolo per Star7 e rappresenta, al tempo stesso, il riconoscimento del percorso industriale realizzato negli anni”, ha dichiarato Mondo. “Abbiamo costruito una realtà solida e distintiva nell’ambito dell'informazione di prodotto, fondata su competenze specialistiche, qualità esecutiva e prossimità ai clienti; oggi, con il supporto di un partner globale come Argos, potremo accelerare ulteriormente il nostro percorso di crescita, investendo nell’evoluzione dell’offerta, nell’innovazione tecnologica e nell’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei nostri processi e servizi. Il mio reinvestimento, insieme a quello degli altri soci di minoranza, riflette la totale fiducia nel potenziale di Star7 e nella capacità del Gruppo di continuare a creare valore per clienti, persone e partner. Ringrazio i soci storici per il contributo dato a questo percorso e accolgo con entusiasmo questa partnership che ci darà la forza finanziaria per accelerare la nostra strategia di 'Buy & Build' a livello internazionale".