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Immobiliare extra-lusso, cresce domanda estera in Lombardia: Milano e Lago Como in testa

Economia
©Getty

Le richieste per immobili con valore superiore ai 3 milioni di euro hanno registrato un incremento record del +44,88% rispetto all'anno precedente. Accanto a questo exploit, si registra una stabilità strutturale anche per la fascia compresa tra 1 e 3 milioni di euro

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La Lombardia consolida la propria leadership nel panorama del real estate di altissimo livello, confermandosi come il principale polo d’attrazione per i capitali globali in Italia. Secondo le proiezioni di Gate-away per il 2025, la regione non solo mantiene il suo primato, ma accelera drasticamente nel segmento extra-lusso: le richieste per immobili con valore superiore ai 3 milioni di euro hanno registrato un incremento record del +44,88% rispetto all'anno precedente. Accanto a questo exploit, si registra una stabilità strutturale anche per la fascia compresa tra 1 e 3 milioni di euro, segno di un mercato maturo e diversificato.

Milano e il lago di Como i due pilastri complementari della crescita

Il successo lombardo poggia su due pilastri complementari: da un lato Milano, che rafforza il proprio ruolo di hub urbano internazionale e centro nevralgico di servizi esclusivi, dall’altro il Lago di Como, che continua a rappresentare un’icona di stile e prestigio globale, intramontabile nelle preferenze degli investitori. Secondo Francesco Montesanti, ad di Jarvés, il concetto di lusso ha subito una metamorfosi profonda: l'acquirente odierno non cerca più un semplice asset patrimoniale, ma un’esperienza emotiva totalizzante. Un dato interessante riguarda il "reverse brain drain" immobiliare: si osserva un significativo rientro di professionisti italiani da Regno Unito e Stati Uniti, attratti a Milano dalla qualità delle scuole internazionali e dalla vivacità dei club privati. Sul fronte delle preferenze abitative, emerge una dicotomia tra fascino storico e comfort contemporaneo.Nel settore delle locazioni di lusso a Milano la preferenza si stia spostando verso aree come CityLife. In questo distretto, la clientela internazionale trova standard di sicurezza elevati, servizi integrati e, soprattutto, dotazioni architettoniche difficili da reperire nel centro storico, come ampi terrazzi e numerosi box auto pertinenziali.

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