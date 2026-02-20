L'economia statunitense chiude il 2025 con un passo più debole del previsto, frenata dal lungo shutdown federale di fine anno e da un'inflazione che torna a superare le stime degli analisti. Il quadro che emerge dagli ultimi dati macroeconomici diffusi oggi è quello di un'economia ancora resiliente, ma meno brillante rispetto al biennio precedente.

Nel quarto trimestre il prodotto interno lordo americano è cresciuto dell'1,4%, un dato sensibilmente inferiore alle attese del mercato, che puntava su un incremento del 2,8%. Su base annua, il Pil degli Stati Uniti è aumentato del 2,2% nel 2025, in calo rispetto al +2,8% registrato nel 2024. Un rallentamento che conferma come la dinamica economica stia progressivamente perdendo slancio, complice un contesto globale incerto.

Inflazione al 2,9% a dicembre, sopra le attese

Sul fronte dei prezzi, l'indice Pce - il parametro di riferimento della Federal Reserve per valutare le pressioni inflazionistiche - è salito a dicembre al 2,9% sopra le attese degli analisti che scommettevano su un +2,8%. Anche il dato core, che esclude energia e alimentari, ha mostrato una dinamica più sostenuta del previsto: +0,4% a novembre e +3,0% su base annua.