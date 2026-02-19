Offerte Sky
Bce, in Italia le famiglie pagano l'elettricità il doppio dell'industria

Economia

Il fenomeno "è ancora più marcato in Germania, Spagna e Italia, dove i prezzi dell'energia elettrica per le famiglie sono più elevati di circa il 100%. Lo scrive la Bce nel bollettino economico

ascolta articolo

"Le famiglie dell'area dell'euro pagano circa il doppio per l'elettricità rispetto alle industrie ad alta intensità energetica, perché tutte le componenti della bolletta risultano più care". Lo rileva la Bce nel bollettino economico. "In Francia e nei Paesi Bassi le famiglie pagano circa il 64 e il 20 per cento in più rispetto alle industrie ad alta intensità energetica. Questo fenomeno è ancora più marcato in Germania, Spagna e Italia, dove i prezzi dell'energia elettrica per le famiglie sono più elevati di circa il 100 per cento".

Italia, Germania e Spagna 

I Paesi che dipendono dai combustibili fossili importati per la produzione di energia elettrica "vanno tendenzialmente incontro a prezzi dell'elettricità più elevati, in quanto tali combustibili generalmente hanno costi marginali più elevati rispetto al nucleare o alle fonti rinnovabili. Inoltre, differenze nelle imposte nazionali e nella regolamentazione degli oneri di rete sono anch'esse all'origine di notevoli variazioni tra paesi nei prezzi finali dell'energia elettrica" aggiunge la Bce nel bollettino.

Approfondimento

Ft: Lagarde lascerà Bce prima di fine mandato

