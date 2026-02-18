Secondo una fonte del giornale, la presidente della Banca centrale europea vuole dare a Emmanuel Macron e a Friedrich Merz la possibilità di scegliere il suo successore prima delle elezioni presidenziali francesi dell'aprile del prossimo anno. Ma un portavoce della Bce precisa: "Nessuna decisione sulla fine del mandato"
Christine Lagarde lascerà la Bce prima della fine del suo mandato di 8 anni. Lo scrive il Financial Times in un'esclusiva. Secondo una fonte informata citata dal giornale, la presidente della Banca centrale europea vuole dare a Emmanuel Macron e a Friedrich Merz la possibilità di scegliere il suo successore prima delle elezioni presidenziali francesi dell'aprile del prossimo anno. In seguito alle indiscrezioni, un portavoce della Bce ha fatto sapere che la presidente Lagarde è concentrata sul suo lavoro e non ha preso alcuna decisione in merito alla fine del suo mandato, che scade a ottobre 2027.
Le ipotesi sul successore di Lagarde
Gli economisti europei intervistati dal FT a dicembre consideravano l'ex governatore della banca centrale spagnola Pablo Hernández de Cos e il suo omologo olandese Klaas Knot come i principali candidati a diventare il presidente della banca centrale dell'Eurozona dopo Lagarde. Il Ft scrive inoltre che Isabel Schnabel, membro del consiglio esecutivo di Francoforte, ha dichiarato di essere interessata al ruolo, mentre persone vicine al presidente della Bundesbank Joachim Nagel hanno detto che anche lui era interessato alla posizione. Persone informate sulle discussioni a Parigi hanno detto al Ft che Macron — che non può candidarsi per un terzo mandato come presidente francese — desidera da mesi avere voce in capitolo nella scelta del successore di Lagarde.