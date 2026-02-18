Christine Lagarde lascerà la Bce prima della fine del suo mandato di 8 anni. Lo scrive il Financial Times in un'esclusiva. Secondo una fonte informata citata dal giornale, la presidente della Banca centrale europea vuole dare a Emmanuel Macron e a Friedrich Merz la possibilità di scegliere il suo successore prima delle elezioni presidenziali francesi dell'aprile del prossimo anno. In seguito alle indiscrezioni, un portavoce della Bce ha fatto sapere che la presidente Lagarde è concentrata sul suo lavoro e non ha preso alcuna decisione in merito alla fine del suo mandato, che scade a ottobre 2027.