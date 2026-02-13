Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sulla crisi in Venezuela
Arrow-link
Arrow-link

Usa concedono licenze petrolifere in Venezuela a 5 major, tra cui Eni

Economia

L'Office of Foreign Assets Control (Ofac) del Dipartimento del Tesoro ha concesso licenze generali a Bp, Chevron, Eni, Repsol e Shell "autorizzando transazioni relative alle operazioni nel settore petrolifero o del gas in Venezuela", a determinate condizioni

ascolta articolo

Sono cinque le grandi compagnie petrolifere autorizzate a operare in Venezuela, grazie alle licenze concesse dalle autorità statunitensi. L'amministrazione Trump punta a una crescita della produzione dopo aver estromesso e arrestato il presidente del Paese, Maduro. L'Office of Foreign Assets Control (Ofac) del Dipartimento del Tesoro ha concesso licenze generali a Bp, Chevron, Eni, Repsol e Shell "autorizzando transazioni relative alle operazioni nel settore petrolifero o del gas in Venezuela", a determinate condizioni. 

Il documento

Nel documento si evidenzia che "qualsiasi contratto per transazioni con il Governo del Venezuela, PdVSA" debba specificare che il contratto sia regolato dalle leggi degli Stati Uniti cosi' come "qualsiasi risoluzione delle controversie relative al contratto avvenga negli Stati Uniti". In secondo luogo, "qualsiasi pagamento monetario a una persona bloccata, esclusi i pagamenti per tasse locali, permessi o tasse, viene effettuato nei Fondi di deposito del governo estero, come specificato nell'Ordine esecutivo 14373 del 9 gennaio 2026, o in qualsiasi altro conto come indicato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti". "Tutti i pagamenti di tasse o royalty su petrolio o gas al Governo del Venezuela, a PdVSA o a qualsiasi entita' PdVSA devono essere versati nei Fondi di deposito del governo estero o in qualsiasi altro conto secondo le istruzioni del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti".

Approfondimento

Cosa pensano gli americani delle azioni di Trump in Venezuela

Economia: Ultime notizie

Usa concedono licenze petrolifere in Venezuela a 5 major, tra cui Eni

Economia

L'Office of Foreign Assets Control (Ofac) del Dipartimento del Tesoro ha concesso licenze...

Usa, Trump valuta riduzione dazi sui prodotti in acciaio e alluminio

Economia

La decisione nasce dalla consapevolezza che le attuali barriere doganali stanno aumentando i...

Tra turismo, maschere e dolciumi: il Carnevale in Italia vale miliardi

Economia

"L’Italia, grazie anche alle iconiche manifestazioni di località grandi e piccole come Venezia,...

Prezzo sigarette, da oggi scattano nuovi aumenti: a quanto ammontano

Economia

Da oggi, venerdì 13 febbraio, entra in vigore un nuovo aumento dei prezzi sui tabacchi lavorati....

Ocse, il 79% degli under 30 italiani vive ancora con i genitori

Economia

In Italia la permanenza dei giovani nella casa dei genitori non è soltanto una consuetudine...

Economia: I più letti