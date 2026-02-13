Usa concedono licenze petrolifere in Venezuela a 5 major, tra cui Eni

L'Office of Foreign Assets Control (Ofac) del Dipartimento del Tesoro ha concesso licenze generali a Bp, Chevron, Eni, Repsol e Shell "autorizzando transazioni relative alle operazioni nel settore petrolifero o del gas in Venezuela", a determinate condizioni

Sono cinque le grandi compagnie petrolifere autorizzate a operare in Venezuela, grazie alle licenze concesse dalle autorità statunitensi. L'amministrazione Trump punta a una crescita della produzione dopo aver estromesso e arrestato il presidente del Paese, Maduro. L'Office of Foreign Assets Control (Ofac) del Dipartimento del Tesoro ha concesso licenze generali a Bp, Chevron, Eni, Repsol e Shell "autorizzando transazioni relative alle operazioni nel settore petrolifero o del gas in Venezuela", a determinate condizioni.