Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Amazon, annunciati 16mila licenziamenti

Economia
©Getty

L'annuncio arriva ad appena tre mesi dal precedente taglio di personale che ha interessato 14.000 posti di lavoro. La maggior parte dei dipendenti coinvolti dai tagli si trova negli Stati Uniti. I tagli ai posti di lavoro mirano a "ridurre i livelli, aumentare la proprietà e rimuovere la burocrazia", ​​ha affermato in una nota la vicepresidente senior Beth Galetti

ascolta articolo

Amazon ha comunicato al personale che prevede di tagliare circa 16.000 posti di lavoro a livello globale nell'ambito degli sforzi per semplificare le operazioni e ridurre la burocrazia in tutta l'azienda.

L'annuncio arriva ad appena tre mesi dal precedente taglio di personale che ha interessato 14.000 posti di lavoro. La maggior parte dei dipendenti coinvolti dai tagli si trova negli Stati Uniti. I tagli ai posti di lavoro mirano a "ridurre i livelli, aumentare la proprietà e rimuovere la burocrazia", ​​ha affermato in una nota la vicepresidente senior Beth Galetti.

In un messaggio inviato oggi ai dipendenti, Amazon annuncia che "le riduzioni che stiamo attuando avranno un impatto su circa 16.000 posizioni in Amazon", aggiungendo che "stiamo lavorando per supportare tutti coloro che saranno coinvolti" e che "ove possibile, saranno offerte nuove posizioni ad alcuni dipendenti".

Messaggio che arriva dopo che, martedì, alcuni piani di licenziamento sono stati accidentalmente condivisi per errore con alcuni dipendenti, e in un contesto di crescente adozione dell'intelligenza artificiale (Ia) nelle operazioni aziendali.

Economia: Ultime notizie

Bonus giovani under 35 nel 2026 anche per le Partite Iva: cosa sapere

Economia

La misura prevede un contributo economico totale di 18.000 euro, che sarà erogato in 36 rate...

Case green, in Italia emissioni di CO2 ridotte del 14% in 6 anni

Economia

Le case degli italiani diventano sempre più efficienti e meno inquinanti con una riduzione tra il...

PA, in arrivo la riforma sul merito: ecco cosa cambia

Economia

Novità in arrivo per i lavoratori statali: nella giornata di oggi la Camera dei Deputati dovrebbe...

Pensioni, modello RED in scadenza il 28 febbraio 2026: cosa sapere

Economia

Nel primo scorcio di 2026 sono in arrivo importanti scadenze relative alla previdenza....

Pensioni, rischio 55mila nuovi esodati con aumento requisiti dal 2027

Economia

"Oltre 55.000 lavoratrici e lavoratori che negli ultimi anni hanno aderito a misure di uscita...

Economia: I più letti