Risparmio Casa cresce all’estero: obiettivo 400 negozi in cinque anni

Firmato un accordo per l'apertura di tre nuovi store a Malta tra il 2026 e il primo trimestre del 2027, con l'obiettivo di coprire l'intero territorio. Previsto un investimento di 10 milioni di euro

Dopo aver più che raddoppiato la propria rete vendita dal 2020, raggiungendo 187 punti vendita in Italia e all’estero, Risparmio Casa inaugura nuova fase di crescita internazionale. Nei prossimi cinque anni l’azienda punta ad arrivare a 400 negozi complessivi e a rafforzare l’organico con 2.500 nuove assunzioni.

Malta piattaforma strategica per l’espansione europea

In quest'ottica Risparmio Casa ha firmato un accordo con TUM Finance per l’apertura di tre nuovi store tra il 2026 e il primo trimestre del 2027, con l’obiettivo di coprire l’intero territorio maltese entro cinque anni. L’investimento complessivo previsto è di 10 milioni di euro. Il format inaugurato a Mosta - 1.000 mq, 20mila referenze, 400 novità mensili e ampia gamma di articoli sotto i 2 euro - sarà il modello replicato nel Paese e nei futuri mercati internazionali. “La nostra espansione internazionale rappresenta la frontiera più strategica per la crescita di Risparmio Casa,” afferma Stefano Battistelli, co-fondatore dell’insegna. “Malta, insieme alla Svizzera, conferma la competitività del nostro modello oltre i confini nazionali. Ogni nuova apertura rafforza la nostra capacità di generare valore economico, occupazione qualificata e un’offerta accessibile alle famiglie.”

