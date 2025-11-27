Perché la desertificazione commerciale lascerà le città senza un’anima

Negli ultimi 12 anni l'Italia ha registrato una riduzione di oltre 140.000 attività commerciali. Un trend che, senza nuove ed efficaci politiche di rigenerazione urbana e senza interventi per riutilizzare gli oltre 105.000 negozi sfitti, è destinato ad aggravarsi ulteriormente entro il 2035. "Rischiamo delle vere e proprie città fantasma", avverte Carlo Sangalli presidente di Confcommercio