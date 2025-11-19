La Carta Docente 2025 torna attiva da oggi: requisiti e cosa sapere

La piattaforma Carta del Docente è tornata operativa da oggi, partire dalle ore 12. Una data anticipata rispetto a quanto era stato comunicato solo pochi giorni fa, quando l'attivazione era stata indicata per gennaio 2026, con un ritardo che aveva alimentato tensioni e malumori nel mondo della scuola. La comunicazione è arrivata con un avviso ufficiale del ministero: docenti e beneficiari di sentenze potranno utilizzare i residui dell'anno scolastico 2024/2025: Per i fondi relativi al nuovo anno, il 2025/2026, i voucher resteranno invece disponibili da gennaio.