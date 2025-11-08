Il futuro in mano ai giovani: come rendere l’orientamento efficace

L’orientamento è un percorso. Accompagna i giovani nella scoperta di sé, nell'esplorazione delle opportunità e nella costruzione di scelte consapevoli per il futuro. Va oltre la semplice decisione scolastica o professionale, includendo la capacità di rimettere in discussione le proprie scelte con autonomia e maturità. Ne abbiamo parlato con Diego Montrone, promotore di OrientaTalenti, la manifestazione che traduce questa visione in esperienze dirette a contatto con il mondo del lavoro