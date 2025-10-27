Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Economia

L'effetto dei dazi sui prezzi negli Stati Uniti

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Il Presidente Usa aveva promesso di abbassare il costo della vita, ma fino ad oggi sembra non stia riuscendo a mantenere la parola data con un'inflazione schizzata dopo l'annuncio delle tariffe commerciali. E tutto questo si riflette sul tasso di approvazione che è in caduta libera

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ