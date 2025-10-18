Economia
Bonifico istantaneo, rischi e vantaggi
Dal 9 ottobre le banche hanno l’obbligo di permettere ai loro clienti il trasferimento immediato di denaro con bonifico. Un sistema utile per pagamenti in tempi rapidi con importi consistenti. Scatta anche la verifica del beneficiario della transazione per limitare errori e frodi. Bisogna però stare attenti perché queste operazioni non si possono annullare e le truffe sono in aumento
