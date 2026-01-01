Marevivo, la tutela del mare e la promozione della bellezza

Dalla pulizia delle spiagge, “per restituire dignità a luoghi deturpati”, alla conoscenza degli organismi che popolano i fondali, sono tante le iniziative di educazione ambientale che Marevivo porta avanti grazie ad appassionati operatori la cui missione è promuovere la bellezza e sconfiggere degrado e indifferenza, rivolgendosi ai più giovani ma considerandoli validi alleati per il cambiamento che deve coinvolgere anche gli adulti