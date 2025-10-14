Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

In Italia una persona su dieci vive in povertà assoluta

Economia

Quasi il 10% dei residenti nello stivale vive in condizioni di "povertà assoluta", ossia non è in grado di acquistare cibo o altri beni per vivere dignitosamente. Lo rileva l'ISTAT nel suo annuale rapporto sui dati 2024, che evidenzia come i numeri siano simili a quelli dell'anno precedente

ascolta articolo

L'Italia non riesce ad abbattere la povertà. Gli ultimi dati ISTAT, riferiti al 2024, confermano che sotto la soglia della cosiddetta “povertà assoluta” vivono oltre due milioni e 200mila famiglie, per un totale di 5,7 milioni di persone, pari a quasi un decimo della popolazione residente nello stivale. Numeri che non si discostano di molto da quelli dell’anno precedente; nemmeno sulla disparità tra italiani e stranieri: l’incidenza della povertà assoluta nelle famiglie composte esclusivamente da stranieri è al 35,2%, mentre per le famiglie composte solamente da italiani crolla al 6,2%.

Povertà ISTAT

Per “povertà assoluta” l’ISTAT considera chi non dispone di un reddito “sufficiente per acquistare beni e servizi essenziali per vivere dignitosamente”, secondo gli standard minimi delle diverse zone della penisola: chi vive nel centro storico di una città del Nord ha esigenze e spese diverse da chi abita in un piccolo paesino del centro-sud. La forbice tra le tre aree del Paese resta stabile. Tra le famiglie povere, quasi il 40% risiede nel Mezzogiorno, il 44,5% al Nord, il restante 15,7% nel Centro. La povertà è più marcata tra le famiglie più numerose: supera il 21% tra quelle con cinque e più componenti. E colpisce quasi 1 milione e 300 mila minorenni.

povertà zone

Economia: Ultime notizie

In Italia una persona su dieci vive in povertà assoluta

Economia

Quasi il 10% dei residenti nello stivale vive in condizioni di "povertà assoluta", ossia non è in...

L'imprenditoria italiana chiede "Misure per evitare recessione"

Economia

Incentivare la produttività delle aziende italiane, aumentare il potere d'acquisto dei lavoratori...

Manovra 2026, dall’Irpef alle pensioni: le possibili misure

Economia

Oggi pomeriggio è previsto un Consiglio dei ministri che dovrebbe varare il Documento...

Incentivi auto elettriche, domande dal 15 ottobre: cosa sapere

Economia

Partono da domani, 15 ottobre, i nuovi incentivi per l’acquisto di auto elettriche: gli...

Electric car plugged in and changing on urban city street

Assegno unico, quando arriva a ottobre: date, importi e a chi spetta

Economia

L’Inps ha confermato le date di pagamento e le cifre rivalutate per l’assegno unico e universale....

Economia: I più letti