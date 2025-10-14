In Italia una persona su dieci vive in povertà assoluta

L'Italia non riesce ad abbattere la povertà. Gli ultimi dati ISTAT, riferiti al 2024, confermano che sotto la soglia della cosiddetta “povertà assoluta” vivono oltre due milioni e 200mila famiglie , per un totale di 5,7 milioni di persone, pari a quasi un decimo della popolazione residente nello stivale. Numeri che non si discostano di molto da quelli dell’anno precedente; nemmeno sulla disparità tra italiani e stranieri: l’incidenza della povertà assoluta nelle famiglie composte esclusivamente da stranieri è al 35,2%, mentre per le famiglie composte solamente da italiani crolla al 6,2%.

Per “povertà assoluta” l’ISTAT considera chi non dispone di un reddito “sufficiente per acquistare beni e servizi essenziali per vivere dignitosamente”, secondo gli standard minimi delle diverse zone della penisola: chi vive nel centro storico di una città del Nord ha esigenze e spese diverse da chi abita in un piccolo paesino del centro-sud. La forbice tra le tre aree del Paese resta stabile. Tra le famiglie povere, quasi il 40% risiede nel Mezzogiorno, il 44,5% al Nord, il restante 15,7% nel Centro. La povertà è più marcata tra le famiglie più numerose: supera il 21% tra quelle con cinque e più componenti. E colpisce quasi 1 milione e 300 mila minorenni.