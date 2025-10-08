Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Economia

Come AMD è riuscita a siglare un accordo miliardario con OpenAI

Aleksandra Georgieva

Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, a sinistra, e Lisa Su, presidente e ad di AMD

La società americana Advanced Micro Devices, produttrice di semiconduttori, si sta affermando come un vero competitor di Nvidia, il colosso leader del settore. A sancire questa svolta nella corsa alla supremazia nell'IA la partnership aperta con l'azienda californiana guidata da Sam Altman

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ