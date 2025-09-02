Tutti i misteri della flat tax per i Paperoni
La misura criticata dalla Francia era stata ideata per stimolare gli investimenti nel nostro Paese ma a quasi 10 anni dall’entrata in vigore non si sa se l’obiettivo è stato centrato né sono state fatte verifiche. Non si sa quanto i super-ricchi hanno risparmiato e lo Stato ha incassato poche centinaia di milioni. Si prevede, intanto, un aumento di traslochi nella Penisola, in particolare a Milano, con la conseguenza di rialzi per i prezzi degli affitti e il costo della vita
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider