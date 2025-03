Investimenti ed emotività, consigli pratici

Evitare la miopia finanziaria

Per questa ragione, una delle cose più importanti (e sottovalutate) è imparare a tenere a bada le proprie emozioni e restare focalizzati sulle ragioni per cui si è deciso di investire. Bisogna cioè evitare di commettere errori di cosiddetta “miopia finanziaria”, fenomeno che si verifica quando si è distratti dal susseguirsi di notizie, eventi contraddittori e volatilità dei mercati. Come si corregge la miopia finanziaria? Con gli “occhiali” della pianificazione finanziaria. Quando si muovono i primi passi nel complesso mondo dei mercati finanziari bisogna cioè partire da una domanda: qual è l’obiettivo di investimento che mi sono posto? È di conseguenza che si deciderà l’orizzonte temporale adeguato al suo raggiungimento e si potrà creare un portafoglio bilanciato in termini di rischio-rendimento.