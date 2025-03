Volkswagen, record nel food: 8,5 milioni di salsicce vendute nel 2024

Le vendite di auto della casa tedesca nel 2024 sono calate del 2,3%, gli insaccati di carne che dal 1973 sono prodotti nella macelleria interna dello stabilimento di Wolfsburg hanno venduto 200mila pezzi in più rispetto al 2023. E ora si produce anche il ketchup ascolta articolo

Calano le vendite delle auto, non quelle di salsicce. La curiosità è che l'azienda che le produce non è certo famosa per la produzione di alimenti, ma è forse una delle più celebri per la produzione di vetture, Volkswagen. La casa di Wolfsburg, con un post su Linkedin del suo direttore delle risorse umane Gunnar Kilian, ha annunciato che "con oltre 8 milioni di Currywurst originali Volkswagen venduti, celebriamo un nuovo record di vendite. Ma non ci adagiamo sugli allori: il nostro prossimo currywurst è già in lavorazione!"

Auto in crisi, salsicce no Il 2024 non è stato certo un anno indimenticabile per Volkswagen in quanto a vendite di auto, con un calo del 2,3%, un utile netto del gruppo giù del 30% e un totale di poco più di 9 milioni di modelli tra tutti i marchi del gruppo. I currywurst invece, le tipiche salsicce tedesche che dal 1973 sono prodotti nella macelleria interna dello stabilimento di Wolfsburg, hanno vendutao 200mila pezzi in più rispetto al 2023. Il post del direttore risorse umane "Il Volkswagen Currywurst è più di un semplice spuntino: è un classico di culto! Lo status di best-seller internazionale lo dimostrano più che chiaramente. Il nostro team Service Factory ne ha fatto un'icona globale e ora stiamo facendo un ulteriore passo avanti. Cosa succederà ora? Rimani sintonizzato! In officina o in mensa: il currywurst VW riscuote un successo mondiale. Grazie ancora una volta al nostro team guidato da Markus Greiner. E la domanda è rivolta a te! Chi l'ha già provato cosa pensa che potrebbe succedere in futuro?"

Il ketchup prodotto da Volkswagen