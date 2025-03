Mutui, verso un nuovo taglio dei tassi della Bce: cosa può cambiare

Dati alla mano, l’Euribor a tre mesi dovrebbe arrivare a 2,16% a giugno per poi scendere al di sotto del 2% entro la fine dell’anno: se queste previsioni fossero corrette, la rata del mutuo standard preso in esame arriverebbe, entro dicembre 2025, a 611 euro, con un risparmio di circa 40 euro rispetto ad oggi, per poi fermarsi. Se gli analisti si attendono che nella riunione del 6 marzo il taglio comunque ci sarà, sono in molti a scommettere che questo potrebbe essere, se non quello finale, uno degli ultimi