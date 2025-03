Auto: altro che Draghi, ecco l'effetto Trump (e dei suoi dazi)

Dopo il rinvio delle maxi multe per i produttori che sforano i limiti di C02, Bruxelles ridisegna il settore europeo delle 4 ruote, scosso dalle tariffe doganali della Casa Bianca. L'analisi degli esperti: guarda il video

Marzo è iniziato tra diverse sfide, per i giganti europei dell'automotive. La svolta di Bruxelles sulle "sanzioni green", il nuovo calo delle vendite a febbraio, l'entrata in vigore dei dazi americani a Messico e Canada, che impatta anche sui big europei del settore. In che modo? Lo spiega a SkyTg24 Business Gian Marco Salcioli, di Assiom Forex.

