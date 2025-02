“FUTURA Expo”, dal 7 al 9 marzo a Brescia l’Italia guarda al futuro

Nella città lombarda l’evento dedicato all'economia sostenibile e alla transizione green: tre giorni di talk ed eventi pensati per imprese, istituzioni e cittadini, con oltre 120 espositori tra aziende e marchi italiani. Tanti gli ospiti, dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti alla Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, fino al Premio Nobel per la fisica Andre Geim e ad Amalia Ercoli Finzi, prima donna italiana laureata in Ingegneria aeronautica e consulente della Nasa, dell'Esa e dell'Asi

Dopo il grande successo dell’edizione 2023 - che ha chiuso con oltre 30mila visitatori, 270 tra incontri ed experiences e 465 tra ospiti e relatori - dal 7 al 9 marzo 2025 (sempre dalle 9 alle 20) il futuro arriva a Brescia con “FUTURA Expo” , l’evento dedicato all'economia sostenibile e alla transizione green organizzato al Brixia Forum dalla Camera di Commercio della città lombarda e dalla sua azienda speciale ProBrixia. Tre giorni di incontri, talk ed eventi pensati per imprese, istituzioni e cittadini, con più di 120 espositori tra aziende e importanti marchi italiani. E come per ogni edizione è stata scelta una regione protagonista di una serie di incontri: quest'anno è la Puglia .

• Gen Z @ Work - Il futuro del mondo del lavoro : Un confronto su come rendere le proprie imprese attraenti per le nuove generazioni e realizzare un ambiente lavorativo davvero inclusivo.

• Percorso Esperienziale sulla “Voglia di Futuro” con strumenti interattivi e intergenerazionali per esplorare le aspirazioni e le prospettive per il domani.

• Futura Heroes: Uno spazio dedicato agli under 25 curato dalla talent factory, un team di 20 ragazzi che nei mesi scorsi hanno interagito con imprenditori e professionisti e appreso come lavorare su progetti sostenibili. All’interno di Futura Heroes anche due eventi musicali: il concerto di apertura di Nada, la sera del 7 marzo alla Future Arena, e il Silent Party con Dj Boots in cui si alternano diversi dj da ascoltare esclusivamente attraverso le 400 cuffie messe a disposizione degli ospiti, abbattendo l’inquinamento acustico.

• Il futuro è oggi ma non è come ce lo immaginiamo : Con la partecipazione di Giorgio Maione (Assessore Ambiente e Clima di Regione Lombardia), Roberto Saccone (Presidente Camera di Commercio di Brescia), Franco Gussalli Beretta (Presidente Confindustria Brescia e AD Beretta), Ettore Prandini (Presidente Coldiretti), Francesco Castelli (Rettore Università degli Studi di Brescia) e Giuliano Noci (Vice Rettore Politecnico Milano).

• Sostenibilità e innovazione tecnologica per un futuro responsabile : Tavola rotonda con Gianna Martinengo (Imprenditrice DKTS, Presidente Associazione Women&Tech ETS), Adriano Ceccherini (Chief Business Officer, SAP Italia), Eliana Baruffi (Country Communications Manager, ABB Italy), Monica Casadei (Founder e Presidente Comitato Strategico, Iride Acque SB Srl), Mary Franzese (Cofondatrice e CMO, Neuron Guard), Valerio Galli (Studente di Dottorato in Fisica presso Politecnico di Milano & IIT), Linda Greta Dui (Assegnista di Ricerca Post-Doc), Andrea Esposito (Education Partner Sales Manager South East) e Lorella Bigatti (Amministratore Unico Nuovenergie Teleriscaldamento srl).

Clean Industrial Deal : Una delle prime occasioni ufficiali per un primo bilancio di quanto emerso dai tavoli europei sul Clean Industrial Deal, presentato il 26 febbraio dalla Commissione Europea. Interverranno Mario Nava, Direttore Generale DG Employment - Commissione Europea, Paolo Bertuzzi, Amministratore Delegato e Managing Director Turboden, Monica Frassoni, Presidente European Alliance to Save Energy, Giuseppe Pasini, Presidente Confindustria Lombardia, Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A e Guido Guidesi - Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia.

• Case Green: la sfida per le imprese, l’opportunità per il Paese . Panel con la partecipazione di Roberto Saccone (Presidente CCIAA Brescia), le europarlamentari Pina Picerno, Annalisa Corrado e Isabella Tovaglieri, Michela Tiboni (Assessore all'Urbanistica e pianificazione per lo sviluppo sostenibile del Comune di Brescia) e rappresentanti di ANCE.

Tantissimi anche i panel e gli eventi dedicati ai futuri orizzonti delle aziende , con un occhio in particolare ai temi dell’economia sostenibile e della transizione ecologica. Fra gli appuntamenti da non perdere:

Molti gli eventi in cui le donne sono protagoniste. Fra gli altri, l’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, la Fondazione Una Nessuna Centomila (Presidente onoraria Fiorella Mannoia) interverrà con il panel Dal silenzio all’azione: come le aziende possono agire e fare rete contro la violenza di genere e la violenza domestica per discutere con imprenditrici, manager e responsabili dei centri antiviolenza di Brescia. E ancora un panel su sostenibilità e innovazione tecnologica per un futuro responsabile guidato da Gianna Martinengo, imprenditrice e presidente dell’associazione Women&Tech, dedicata a fornire supporto e opportunità alle donne che lavorano nel settore tecnologico.

“ Un giardino per le api ” dove si può costruire un colorato giardino gradito alle api, ispirato alle opere dell’artista Clare Celeste Börsch, e “ Un albero per amico ”, dove è possibile conoscere alcune piante maestose che crescono sul Castello di Brescia.

• Laboratori e giochi per bambini di Fondazione Brescia Musei, che presenta anche lo speciale Passaporto culturale donato ai bambini e alle bambine che frequentano l’ultimo anno delle scuole primarie.Un lasciapassare che offre l’ingresso gratuito illimitato per sé e un accompagnatore fino al 2028, per favorire la fruizione ai Musei Civici di Brescia già dall’infanzia.

• “Il Custode” : Il leone di due metri di altezza che guarda fiero la città e il futuro del land artist Matteo Cretti, allestito in corso Zanardelli a Brescia dal 7 al 9 marzo e successivamente collocata tra i boschi della Maddalena, la montagna dei bresciani. Realizzata in collaborazione conl'Associazione artisti bresciani (AAB).

• “ Città sostenibile del futuro”: In cui toccare con mano il futuro della guida autonoma in modalità car sharing,che A2A sta sperimentando a Brescia con il Politecnico di Milano e il Most, Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile.

A “FUTURA Expo” non mancano però eventi ed esperienze adatti a tutti, anche ragazzi e famiglie con bambini, e tante occasioni ludiche come l’area gioco con il tram, virtual tour e simulatori con l’AI. Poi momenti di assaggio dei prodotti tipici della cooperazione agricola bresciana e gli showcooking con i ristoranti stellati sulle ricette del futuro. E ancora:

FUTURA Alata e Coltivabile

Infine un padiglione espositivo di grande bellezza. Dieci ali sospese (il link con la Vittoria Alata non è casuale) e pareti green, realizzate con 2.250 allori, 300 cespugli e 80 essenze arboree. A cui si aggiungono wall in abete e canna di fiumi italiani riciclate dalle edizioni scorse, in linea con l’Expo giapponese di Osaka Kansai 2025 (aprile-ottobre 2025). Non a caso FUTURA è la prima Expo italiana che ha ottenuto, già nelle scorse edizioni, la certificazione Carbon neutral.

Gli ospiti istituzionali

Fra i tantissimi ospiti di “FUTURA Expo”, alcuni dei quali già citati, ci sono: il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il Ministro per gli Affari europei e PNRR Tommaso Foti, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. In videomessaggio interverranno la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e Raffaele Fitto, Vice presidente Commissione Europea. Presenti le Europarlamentari IsabellaTovaglieri e Annalisa Corrado, il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano, gli assessori di Regione Lombardia Giorgio Maione e Guido Guidesi, il Presidente della Provincia di Brescia EmanueleMoraschini e la sindaca di Brescia Laura Castelletti. Folta la rappresentanza degli imprenditori, come il presidente di Confindustria Brescia Franco GussalliBeretta, il leader di Coldiretti nazionale Ettore Prandini, il presidente di Feralpi Group Giuseppe Pasini - da poco alla guida di Confindustria Lombardia -, l’AD di A2A Renato Mazzoncini, il Presidente di Unioncamere Andrea Prete e la Presidente di Women&Tech Gianna Martinengo.

Scienziati, divulgatori, personaggi di cultura, influencer e musicisti.

Tutti in campo per un futuro sostenibile

E ancora, in ambito scienza e cultura, Andre Geim, Premio Nobel per la fisica 2010 per gli studi compiuti sul grafene e la lievitazione diamagnetica; Amalia Ercoli Finzi, scienziata e prima donna italiana laureata in Ingegneria aeronautica, consulente della Nasa, dell'Esa e dell'Asi, insieme a sua figlia Elvina; Stefano Zecchi, filosofo, scrittore e opinionista; Vincenzo Schettini, il prof de “La fisica che ci piace”, Ermete Realacci, Vito Mancuso, filosofo e teologo laico, Matteo Caccia, speaker e conduttore radiofonico e Carlo Ratti, Docente alla Massachusetts Institute of Technology di Boston. Per gli amanti del mondo floreale ci sarà La Fiorellaia, flower designer seguitissima sui social.

Una collaborazione fra imprese, istituzioni e media

Infine non vanno dimenticati il sostegno e la collaborazione di tante realtà aziendali, istituzionali e della comunicazione. Accanto alla Camera di Commercio Brescia ci sono il Comune di Brescia, la Provincia di Brescia e Regione Lombardia. Unioncamere, che patrocina l’iniziativa, terrà a “FUTURA Expo” la sua Convention Nazionale 2025. Confermati i patrocini del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Main Partner è Intesa Sanpaolo. Poi partner storici come A2A, Confindustria Brescia, Fondazione Una e Feralpi Group, ai quali si aggiungono RSM e Consorzi Agrari d’Italia. Media partner sono invece RAI, Radio24, Il Sole 24 Ore, SKYTG24, Green & Blue (Repubblica), Gruppo EditorialeBresciana.