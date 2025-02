Come facciamo a sapere a che punto siamo con il PNRR?

Per monitorare i 270mila progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, si può consultare la piattaforma creata appositamente da OpenPolis. Esiste anche il sito "ItaliaDomani" ma non è possibile navigare progetto per progetto. Siamo andati a vedere cosa ci dicono i dati sul completamento, o meno, delle opere previste