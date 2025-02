Commerzbank prevede al 2028 il taglio di 3.900 posti

Circa 3.300 posizioni riguardano soprattutto le funzioni centrali e le operation in Germania. La banca stima oneri di ristrutturazione per circa 700 milioni di euro al lordo degli effetti fiscali nel 2025

Commerzbank, nell'aggiornamento del piano, prevede di tagliare circa 3.900 posti entro il 2028. Circa 3.300 riguardano soprattutto le funzioni centrali e le operation in Germania. La banca stima oneri di ristrutturazione per circa 700 milioni di euro al lordo degli effetti fiscali nel 2025. Allo stesso tempo, ci sarà un aumento del personale in aree selezionate, come le sedi internazionali e mBank. In definitiva, il numero di dipendenti del Gruppo Commerzbank dovrebbe rimanere costante a 36.700 dipendenti in tutto il mondo. I tagli derivano dalla digitalizzazione e dal maggiore utilizzo di sedi internazionali.