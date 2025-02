Migrazione sanitaria, nel 2022 spostati 5 miliardi dal Sud al Nord

Come conferma la ricerca della Fondazione Gimbe, nel 2022 la migrazione sanitaria in Italia è costata ben 5,04 miliardi di euro, spostati dal Sud al Nord: un aumento del 18,6% rispetto ai 4,25 miliardi del 2021. “Questi numeri mostrano che la mobilità sanitaria non è più una libera scelta del cittadino ma una necessità imposta dalle profonde disuguaglianze nell’offerta dei servizi sanitari regionali”, dichiara il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. “Sempre più persone sono costrette a spostarsi per ricevere cure adeguate, con costi economici, psicologici e sociali insostenibili”, aggiunge.

Leggi anche:

Cure fuori regione, 670mila ricoveri nel 2023: Emilia e Lombardia le mete più scelte