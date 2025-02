Banco BPM rilancia su Anima, offerta alzata a 7 euro per azione

Banco BPM ha rafforzato l’offensiva per il controllo di Anima Holding, annunciando un incremento del prezzo dell’Offerta pubblica di acquisto (Opa) da 6,2 a 7 euro per azione. La banca ha inoltre ottenuto impegni di adesione da parte di Poste Italiane e del fondo FSI per un numero di azioni pari al 21% del capitale sociale di Anima. Questo consentirà a Banco BPM di salire al 43% della società di gestione del risparmio (Sgr). La decisione sarà ufficializzata nell’assemblea straordinaria convocata per il 28 febbraio, dove verrà approvato l’aumento del corrispettivo dell’offerta.

Il titolo Banco Bpm inizia la seduta a Piazza Affari in rialzo dell’1,5% a 9,05 euro per azione in seguito alla pubblicazione dei conti record per il 2024