Ex Ilva, cala la produzione: chiesta cassa integrazione per 3.420

Acciaierie d'Italia in Amministrazione straordinaria ha presentato richiesta di proroga della cassa integrazione straordinaria per 12 mesi per 3.420 lavoratori, di cui 2.955 a Taranto. Gli altri 465 lavoratori sono stati individuati nelle sedi di Racconigni, Legnaro, Novi Ligure, Marghera, Genova, Milano, Paderno. L'inizio della cigs è previsto dal primo marzo 2025

L'azienda: "Cigs necessaria per squilibrio dei fattori produttivi"

"L'attuale assetto produttivo ed organizzativo è frutto di un grave e strutturale squilibrio dei

fattori produttivi, per affrontare il quale, ricorrendone le condizioni di legge, l'azienda si è determinata ad avviare la richiesta di proroga della cassa integrazione straordinaria per

aziende in amministrazione straordinaria" si legge nella lettera dell'azienda ai sindacati metalmeccanici con cui si annuncia il rinnovo per il 2025 della cassa integrazione straordinaria. "A far data dal 1.3.2025", scrive l'azienda, vi sarà "un numero medio massimo di contestuali sospensioni pari a 3.420 dipendenti e avrà durata commisurata alla gestione dei commissari straordinari".