Bollette, come consultare i comparatori online per le tariffe migliori

Introduzione

Fra i vari modi per capire quali sono le tariffe più convenienti in termini di forniture per luce e gas ci sono i portali online che svolgono paragoni (i cosiddetti comparatori). Orientarsi non è comunque facile, dato che i fornitori di energia elettrica sono oltre 700 e quelli per il gas sono centinaia. In grande maggioranza i comparatori sono privati, ma esiste anche quello pubblico, fornito dall’Autorità Arera. Ecco i consigli di alcuni esperti per i consumatori