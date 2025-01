American Express, multa da 230 milioni per pratiche ingannevoli

La compagnia di carte di credito ha raggiunto un'intesa con la Federal Reserve oltre che con il Dipartimento di Giustizia statunitense per la stipulazione di un accordo di non azione penale. Le accuse risalgono a pratiche adottate dal colosso tra il 2014 e il 2021

Multa da oltre 200 milioni di dollari per American Express. Il colosso delle carte di credito ha fatto sapere che pagherà circa 230 milioni al governo statunitense per chiudere le indagini che vedono la compagnia accusata di pratiche di vendita ingannevoli. L’accordo comprende anche il pagamento di un’ammenda civile da 108 milioni di dollari e la stipulazione di un accordo di non azione penale con il dipartimento di giustizia di New York. Raggiunta inoltre un’intesa preliminare a parte con la Federal Reserve, che dovrebbe diventare definitiva nelle prossime settimane.

Accordo di non azione penale

Le accuse contro American Express non si fermano qua: il Dipartimento di Giusitizia ha infatti aggiunto che la compagnia, dal 2018 al 2021, avrebbe ingannato i clienti nelle vendite sui vantaggi fiscali dei prodotti di bonifico noti come Payroll Rewards e Premium Wire. Anche queste accuse, comunque, sono parte in oggetto dell’accordo di non azione penale stipulato con lo Stato. Il Dipartimento di Giustizia ha anche criticato il personale addetto alla vendita di American Express per aver ingannato le autorità di regolamentazione inserendo numeri "fittizi" sulle nuove carte di credito.