Saldi 2025, quando iniziano: calendario e date regione per regione

Introduzione

Con l’arrivo del nuovo anno, i saldi invernali si confermano un appuntamento atteso da milioni di consumatori italiani. Un’occasione per approfittare di sconti su abbigliamento, tecnologia e molto altro, facendo acquisti mirati e convenienti. Anche nel 2025, le date di inizio varieranno da regione a regione, ma si concentreranno principalmente nei primi giorni di gennaio. La maggior parte delle regioni darà il via ai saldi il 4 gennaio 2025, in conformità con l’accordo stabilito dalla Conferenza Unificata del 24 marzo 2011. La durata sarà di otto settimane, anche non continuative, e saranno i comuni a definire la scansione temporale delle vendite. Ecco il calendario dettagliato per sapere esattamente quando partiranno i saldi in ogni regione d’Italia