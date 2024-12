Case green, con AgoràHD riqualificare un immobile è garantito

L’Europa accelera sulla transizione energetica. E la trasformazione del patrimonio immobiliare dei Paesi membri ne è parte integrante. Tra complicazioni burocratiche e tecniche, portare a termine lavori di efficientamento non è sempre agevole. Per questo è nato il sistema di garanzia messo a punto da Harley&Dikkinson ascolta articolo

Riqualificare la propria casa non è mai semplice. Sono diverse le difficoltà che chi intende farlo ha davanti: economiche, burocratiche, tecniche, normative. Le agevolazioni e i bonus fiscali cambiano di anno in anno e talvolta rendono difficile farci affidamento. Trovare i professionisti giusti, in tempi ragionevoli, non è scontato. I costi iniziali spesso spaventano. Eppure investire nella riqualificazione di un immobile a lungo termine assicura sempre vantaggi importanti, sia dal punto di vista del risparmio energetico che da quello ambientale, con ricadute sull’intera collettività. Non solo: in ottica di una futura vendita, un immobile efficiente sotto il profilo energetico aumenta di valore. Come fare quindi?

Harley&Dikkinson e AgoràHD Esistono realtà imprenditoriali che si occupano proprio di facilitare e agevolare le operazioni di valorizzazione e riqualificazione immobiliare. La Fintech Business Designer Harley&Dikkinson, nata dalla visione del suo presidente Alessandro Ponti, lo fa da più di 20 anni, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme digitali per snellire la gestione dei progetti. In numeri: Harley&Dikkinson ha ormai superato il traguardo dei 7 mila progetti di riqualificazioni, insieme a oltre mille imprese e 15 mila artigiani, che hanno interessato più di un milione di famiglie. Senza mai perdere di vista l’importanza dell’impatto che gli interventi edilizi hanno a livello ambientale e sociale (l’azienda è infatti una Società Benefit). Centrale in questo percorso è AgoràHD, sistema di garanzia che aiuta famiglie, progettisti, professionisti, imprese, amministratori di condominio e artigiani a trovare le risorse necessarie per far diventare realtà la transizione energetica di un immobile, che sia un condominio o una casa privata.

Un network per la riqualificazione Si è creato così un vero e proprio network che unisce tutti i soggetti interessati dalla riqualificazione: per i progettisti e i professionisti significa poter contare su un supporto nella ricerca commissioni, per gli amministratori di condominio riuscire ad assolvere meglio i propri compiti, per le imprese e gli artigiani avere sempre un aiuto nel muoversi tra processi finanziari e fiscali (grazie alle partnership strette con gli istituti bancari). AgoràHD è il canale ultimo della filiera, dove tutto si incontra.

Rispetto delle norme Ue e progetti dal valore sociale I progetti e la filosofia di Harley&Dikkinson si sposano con le regole fissate dalla "direttiva case green”, uno dei cardini del Green Deal europeo, che punta – tra le altre cose – alla riqualificazione totale del patrimonio immobiliare italiano. Ma Harley&Dikkinson lavora con un approccio che integra tutti i principi ESG (Environmental, Social e Governance), al fine di rigenerare il territorio e la società che lo abita e operando sempre in modo trasparente. Ne è un esempio il progetto CentopiazzeHD, che vuole rigenerare 100 piazze in tutta Italia, aumentando così la presenza di luoghi di aggregazione per arginare i fenomeni di isolamento e solitudine sociale. Occhio di riguardo anche per il processo tecnologico. I progetti dell’azienda rientrano a pieno titolo in quella che viene chiamata Edilizia 5.0. E quindi: IA, digitalizzazione dei documenti, sensoristica all’avanguardia.