Bonus sicurezza, per videosorveglianza detrazione fiscale del 50%

Introduzione

Questa agevolazione, fino al 31 dicembre 2024, offre ai contribuenti la possibilità di detrarre il 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di dispositivi finalizzati a migliorare la sicurezza delle abitazioni. Anche per il 2025 il bonus resterà in vigore, ma con una detrazione fiscale Irpef del 36%.

È possibile richiedere il bonus sicurezza senza ristrutturazione. L’agevolazione non è infatti connessa ai lavori di ristrutturazione o di riqualificazione edilizia