Moda, dal 3 dicembre le domande per la misura di sostegno al reddito

Nella circolare l’Inps chiarisce che la misura riguarda i datori di lavoro, anche artigiani, appartenenti ai settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), e conciario. Devono però rispettare dei requisiti:

a) devono essere classificati dall’Istituto nei settori Industria o Artigianato;



b) devono svolgere le attività identificate dai codici ATECO 2007 riportati nell’Allegato n. 1 della circolare. E cioè: 13.10.00; 13.20.00; 13.30.00; 13.91.00; 13.92.10; 13.92.20; 13.93.00; 13.94.00; 13.95.00; 13.96.10; 13.96.20; 13.99.10; 13.99.20; 13.99.90; 14.11.00; 14.12.00; 14.13.10; 14.13.20; 14.14.00; 14.19.10; 14.19.21; 14.19.29; 14.20.00; 14.31.00; 14.39.00; 15.11.00; 15.12.09; 15.20.10; 15.20.20;



c) devono avere una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;



d) devono aver già raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato (FSBA), di cui all’articolo 27 del medesimo decreto legislativo per l’accesso all’Assegno di integrazione salariale



Il trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), che interessa i datori di lavoro dell’industria, è corrisposto per un periodo massimo di 52 settimane nel biennio mobile. L’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FSBA, che tutela i datori di lavoro dell’artigianato, può invece essere garantito per un periodo massimo di 26 settimane nel biennio mobile. La nuova misura, quindi, ha l’obiettivo di assicurare ai datori di lavoro “la possibilità di ricorrere all’ammortizzatore sociale, in deroga ai predetti limiti, per aiutarli a fronteggiare e superare la grave situazione di crisi che attraversa il comparto della moda”, spiega l’Inps