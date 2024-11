Deutsche Bank, 111 licenziamenti e chiusura di diverse filiali

I tagli riguardano i dirigenti senior delle unità retail e private wealth, nel quadro del piano di ristrutturazione chiamato a ridurre il rapporto costi/ricavi al 60-65% nel 2025, contro l'80% di quest'anno. L'istituto sta inoltre chiudendo oltre 300 filiali in Germania e tagliando il 75% delle spese per i consulenti esterni

La scure dei tagli si scaglia su Deutsche Bank: secondo quanto riporta il Financial Times la banca tedesca ha licenziato 111 dirigenti senior delle unità retail e private wealth, nel quadro del piano di ristrutturazione chiamato a ridurre il rapporto costi/ricavi al 60-65% nel 2025, contro l'80% di quest'anno. L'istituto sta inoltre chiudendo oltre 300 filiali in Germania e tagliando il 75% delle spese per i consulenti esterni.

De Sanctis: "Determinato a raggiungere obiettivo costi/ricavi"

Claudio De Sanctis, alla direzione della divisione da metà del 2023, ha dichiarato al Financial Times che raggiungere l'obiettivo costi-ricavi richiederà più lavoro ma di essere "fermamente impegnato a raggiungere la meta". L'obiettivo non richiederà solo ulteriori tagli ai costi, ma anche una crescita dei ricavi "in tutte le nostre linee di business", ha aggiunto De Sanctis.